Eccellenza, la Futball Cava conferma il giovane centrocampista Rabiti

La Futball Cava Ronco comunica di aver raggiunto l’accordo per l’estensione del contratto di Paolo Rabiti. Centrocampista classe 2004, spazia ricoprendo sia ruoli d’attacco (mezzala) sia di difesa (mediano); un vero e proprio gioiellino cresciuto nella cantera della Futball Cava dopo aver passato sei stagioni nel settore giovanile dell'F.C. Forlì. Nel corso della stagione ha dimostrato di essere già pronto per il calcio dei “grandi” (alla prima esperienza in Prima Squadra) offrendo grandi prove e rivelandosi un punto fisso del centrocampo biancorosso totalizzando trentatré presenze e mettendo a referto due reti. Conferma importantissima, dunque, per il reparto di centrocampo a disposizione di Mister Biserni.