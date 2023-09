Promozione, termina in pareggio la sfida tra Fratta Terme e Faenza

Sul piccolo campo di Fratta Terme è andato in scena un match combattuto e intenso con la squadra di casa che con l’agonismo e sulla spinta del caldo pubblico locale ha equilibrato il gap tecnico rispetto al Faenza. Alla fine, risultato giusto con un punto meritato per entrambe le squadre.

La Fratta prende l’iniziativa e si rende pericoloso con cross dalla sinistra di Candoli che mette a centro area il pallone, ma Prati anticipa tutti e spedisce in angolo. Dopo un paio di minuti Il Faenza passa in vantaggio. Su ribattuta della difesa biancoverde su calcio d’angolo, il pallone è recuperato da De Marco, veloce a rimettere verso l’area e pescare Pezzi abile a fermare il pallone e fulminare a rete senza dare scampo al portiere Lombardi. Il Faenza produce azioni. Al 32’ con il Fratta proteso in avanti, Gjordumi lancia Lucarelli che sul filo del fuorigioco supera con un pallonetto il portiere, ma il gol viene annullato per offside su segnalazione del guardalinee. Replica del Fratta al 42’ su calcio d’angolo battuto dall’ex Errani, la sfera arriva a Branchetti che tira alto. Due minuti dopo il Faenza costruisce con Gimelli il cui traversone trova Lucarelli che spara alto. Ancora due occasioni nel tempo di recupero, una a testa. Candoli del Fratta va via in contropiede, ma si allarga e perde lo spazio per concludere a rete. Poi Gjordumi ruba palla e serve Lucarelli che viene fermato da Lombardi con un doppio intervento. La prima frazione di gioco termina con il Faenza in vantaggio.

Il Fratta è subito all’assalto nella ripresa. Al primo minuto Ravaioli chiama alla respinta Ravagli, poi Siboni mette al centro un insidioso cross raccolto al volo da Miraglia che spara alto. Al 15’ della ripresa sempre l’esterno Siboni da destra, poco contrastato, spedisce con un preciso traversone il pallone in area dove l’accorrente Ravaioli staffila rete, trovando il compagno Andreoli sulla traiettoria a deviare di testa alle spalle di Ravagli. Il Faenza cerca di tornare a imporre il suo gioco, ma con il Fratta arrembante non è facile. I biancoverdi padroni di casa sfiorano il vantaggio quando sugli sviluppi di un corner Miraglia su colpo di testa indirizza il pallone verso la rete, ma n. 1 faentino Ravagli si supera e devia sul palo con una prodezza. Nel recupero, Bagnolini ha la palla per il sorpasso, ma Lombardi blocca.

Tabellino

Fratta Terme Faenza 1-1

Fratta Terme: Lombardi, Siboni, Nannetti, Zoli, Cappello, Errani, Ravaioli, Branchetti (22’ st Zammarchi), Andreoli, Miraglia, Candoli. In panchina: Piraccini, Arganani, Turci, Petrini, Sinigaglia, Pellegrino, Mingarini, Gallo. All. Malandri

Faenza: Ravagli, Demarco, Gimelli, Gabrielli, Prati, Karaj, Benini (20’ st Marocchi ), Tuzio (9'st Bertoni ), Lucarelli (9' st Bagnolini), Pezzi, Gjordumi. In panchina: Fabbri, Shermadhi, Albonetti, Caroli, Manaresi, Emiliani. All. Vezzoli

Arbitro: Maddaloni di Bologna

Reti: 10’ pt Pezzi; 15’ st Andreoli

Ammoniti: Cappello, Zoli, Errani, Miraglia, Candoli; Gimelli, Prati , Gjordumi

Recuperi: 4’ -6’