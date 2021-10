Un pareggio a reti bianche e qualche rimpianto per il Meldola a Solarolo

Buon risultato per il Meldola che strappa un ottimo pari esterno a reti inviolate in casa del Solarolo, ma con qualche rimpianto

Buon risultato per il Meldola che strappa un ottimo pari esterno a reti inviolate in casa del Solarolo, ma con qualche rimpianto. I giallorossi dimostrano di essersi lasciati alle spalle la pesante sconfitta incassata nello scorso turno contro il Mesola con una prestazione di livello, in particolare per quanto riguarda il reparto arretrato. Se, infatti, nelle prime tre partite la squadra aveva incassato ben 7 gol, questa volta la difesa, guidata da un Ghetti in stato di grazia, argina brillantemente ogni offensiva avversaria.

Non mancano, però, le occasioni per recriminare: i giallorossi hanno infatti l'occasione per portare a casa il bottino pieno prima con Rossi, fermato dalla traversa, e poi con Ancarani, che si vede annullare un gol nei minuti finali per un fuorigioco dubbio. Nel prossimo turno i giallorossi ospiteranno un avversario ostico come il Fosso Ghiaia, attualmente secondo in classifica.