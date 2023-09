Per il Forlì subito un test complicato; mister Antonioli: "Voglio una reazione"

Dopo l'avvicendamento in settimana alla guida tecnica con l'arrivo di Mauro Antonioli, è già vigilia di campionato in casa Forlì Calcio con i galletti che domenica (ore 15) saliranno in Lombardia per affrontare il Sangiuliano City reduce dalla pesante sconfitta in casa del Corticella; biancorossi che al contrario arrivano alla sfida dopo la prima vittoria stagionale ottenuta ai danni del Certaldo seppur in maniera poco convincente. "È stata una settimana impegnativa per tutti, dobbiamo ancora conoscerci meglio ma mi aspetto soprattutto una reazione mentale a questa situazione, deve uscire il carattere di questa squadra" sono le prime parole ufficiali del nuovo tecnico alla vigilia del match "Cambierò il meno possibile a livello tattico, magari qualche idea l'ho data ma per assimilare serve tempo". Un avversario come dicevamo sicuramente ferito dopo le sei reti rimediate sette giorni fa a Corticella e "strigliato" dal proprio direttore sportivo in settimana che ha parlato di vergogna inaccettabile "È l'avversario peggiore che ci potesse capitare in questo momento, appena retrocessi dalla serie C e vogliosi di riscattarsi, noi però dobbiamo essere più arrabbiati di loro". Bollettino medico che sorride ancora ai galletti con Bonandi unico assente e Antonioli che conclude la conferenza spiegando quale dovrà essere l'atteggiamento dei suoi ragazzi in questo suo esordio: "Voglio una squadra coraggiosa che sappia giocare di squadra, serve una reazione da parte di tutti". La gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Forlì Calcio; di seguito la lista dei convocati: Pezzolato, Zamagni, Stella, Tafa, Maggioli, Masini, Rossi, Signore, Checchi, Faccenna, Gaiola, Piva, Casadio, Pecci, Greselin, Prestianni, Persichini, Merlonghi, Calì, Mosole, Barbatosta, Babbi.