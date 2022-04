Per la festa della Segavecchia baby calciatori protagonisti: in campo il primo "Memorial Sante Bastoni"

Anche quest’anno il Forlimpopoli calcio 1928 Asd, grazie ai numerosi volontari dell’ associazione, ha organizzato il Torneo di calcio per bambini per le categorie Pulcini e Primi Calci. In memoria del compianto maestro Sante Bastoni si sono svolte domenica 27 marzo le partite per la categoria Primi Calci: in collaborazione con la Protezione Civile di Forlimpopoli, con il Comitato Segavecchia, presso lo stadio Comunale, per l’intera giornata i ragazzi si sono destreggiati partecipando ai giochi tecnici ed alle partite previste per l’evento.

Domenica si è replicato con la categoria pulcini, alla presenza di numerose compagini: Forlì, Forlimpopoli, Buscherini, Castrocaro, Carpinello, Pianta, Cesena, Vecchiazzano, Sammartinese, Torresavio, Cava, Savignanese, Granata, Fratta, Meldola, Edelweiss e San Pietro in Vincoli. La famiglia Bastoni, la moglie Franca, i figli Mauro e Daniela hanno accompagnato la manifestazione. Il gruppo Brunoro Zampeschi II ha presenziato nella parata inaugurale della festosa giornata, che si è svolta alla presenza degli ammnistratori comunali.