“Per la Romagna” e “Per la nostra Terra”: il Forlì è pronto per la nuova stagione e si presenta alla città

Si è svolta nella suggestiva cornice di Corte Masini, in pieno centro storico, la presentazione del Forlì Calcio 2023-2024 che nella serata di martedì ha ufficialmente alzato il sipario sulla nuova stagione; in questa occasione la società biancorossa ha annunciato la nuova campagna abbonamenti "Sèmpar furlè" introdotta da un video di presentazione significativo per il messaggio che si vuole lanciare. La società di Viale Roma non ha infatti dimenticato la grave alluvione che ha colpito la Romagna pochi mesi fa, ed in particolare anche la città di Forlì, diventando nelle giornate di emergenza punto di raccolta per beni di prima necessità da distribuire alla popolazione; un video dove si rimarca un senso di rinascita e di attaccamento alla città proprio nei momenti più difficili vissuti in Romagna. Il presidente Gianfranco Cappelli e il responsabile della comunicazione Francesco Zambianchi hanno voluto così annunciare l'apertura nella giornata di giovedì alla sottoscrizione delle tessere presso la segreteria dello Stadio Tullo Morgagni, dalle 15:30 alle 18:30 dal lunedì al venerdì.

Come la campagna abbonamenti, anche le nuove maglie saranno griffate con simboli e loghi prettamente romagnoli: le prime due divise della stagione 2023-2024 prevedono infatti un cuore con i colori della Romagna per ricordare le sofferenze vissute dal territorio a causa dell’alluvione. Il cuore giallorosso è ben visibile nel petto della prima maglia dei biancorossi mentre è presente sul calzoncino della seconda divisa. Le scritte nel retro, sotto il collo, “Per la Romagna” e “Per la nostra Terra” rappresentano un messaggio di appartenenza e amore. A margine il direttore sportivo Cristiano Protti è intervenuto per spiegare un pò a che punto è la squadra e le sue relative mosse di mercato: "Stiamo valutando la crescita di tutti i ragazzi, purtroppo qualcuno non si è inserito bene come Matteo Pedrini che abbiamo sostituito col nuovo arrivato Thomas Prestianni ma in una costruzione di una squadra nuova sono cose che possono capitare" spiega laconico il direttore "Arriverà sicuramente ancora qualche altro giocatore, siamo vigili sul mercato e cercheremo di chiudere a breve, le scelte non mi mancano". Forlì che sarà di scena mercoledì ore 17:30 a Forlimpopoli contro la formazione locale che parteciperà al prossimo campionato di Promozione guidata dall'ex allenatore e giocatore biancorosso Dario Bettini mentre l'esordio ufficiale ci sarà domenica 3 settembre ore 20:30 allo stadio "Morgagni" contro il Riccione nel primo turno di Coppa Italia.

L’abbonamento comprende 17 partite interne della stagione regolare. Questi i prezzi: 200 euro per la tribuna centrale, ridotto 160 euro (Donne, Over 65, militari, invalidi oltre il 50%); rinnovo abbonamento-50 euro. L’abbonamento per la tribuna laterale ha un costo di 170 euro, mentre il ridotto è di 140 euro (Donne, Over 65); rinnovo abbonamento 120 euro. Per i giovani (Under 21 e studenti) il costo è di 80 euro. Per la Gradinata il costo è di 70 euro, ridotto 60 euro (Donne, Over 65); rinnovo abbonamenti 55 euro. Giovani: 30 euro (Under 21, studenti). Per il Settore Giovanile il costo della Tribuna Laterale è di 80 euro. Acquistando un abbonamento intero il resto della famiglia avrà uno sconto del 50%. I bambini nati dal 2008 in poi entrano gratis se accompagnati da un adulto. La società si riserva il diritto di indire 2 giornate biancorosse in caso di girone a

20 squadre.