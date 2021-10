Periodo sempre più nero per il Forlì, che inanella una nuova sconfitta: il Lentigione sbanca il "Tullo Morgagni"

Seconda sconfitta consecutiva per il Forlì che scivola sempre più in basso in classifica e prosegue in una crisi che sembra non avere fine. I galletti soccombono infatti per 2 a 0 contro un Lentigione cinico e ordinato che sbanca il "Tullo Morgagni" grazie alle reti di Zagnoni e Staiti al 51°. Risultato pesante che proietta i biancorossi fermi a 8 punti, ad una distanza siderale dal Rimini capolista che guida la classifica con 22 lunghezze. Mister Cornacchini schiera un Forlì guardingo con una linea difensiva a quattro con Rrapaj, Giacobbi, Capitanio e Gkertsos, centrocampo guidato da Buonocunto, Borrelli, Schirone e Amaducci, in avanti torna Verde a fare coppia con Pera.

Partono bene i galletti che schiacciano il Lentigione e al 4° vanno vicini al vantaggio con Schirone che su corner colpisce di testa indisturbato ma la palla esce a fil di palo. Rispondono gli ospiti al 6° con Formato che servito da Caprioni calcia a lato. Ancora Lentigione al 14° sempre con Formato protagonista ma De Gori in uscita gli nega il goal ma è il preludio al vantaggio del Lentigione che si materializza al 16° con Zagnoni che di testa su una punizione laterale trova il goal. Sterile la risposta del Forlì che si affida a un destro di Amaducci alla mezz'ora con Sorzi che sventa la minaccia mettendo in angolo la conclusione dell'attaccante forlivese.

Ripresa che replica perfettamente il primo tempo col Forlì che al 49° crea i presupposti per il pari ma Pera sciupa e Lentigione che al primo affondo raddoppia al minuto 51° con Staiti che di testa capitalizza al meglio un cross di Iodice. È la doccia gelata che spegne di fatto un Forlì apparso si voglioso di fare, ma incapace di rendersi veramente pericoloso. Risultato che potrebbe farsi ancora più severo se non fosse per il palo che salva De Gori su un tiro di Caprioni. A nulla valgono i nuovi ingressi di Longobardi, Ballardini, Fabbri, Nisi e Ndiaye, il Forlì non ingrana e incassa la seconda sconfitta consecutiva tra la contestazione dei suoi tifosi.