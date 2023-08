Positiva amichevole del Forlì col Forlimpopoli: galletti vittoriosi 3-1

Quinta amichevole pre campionato positiva per il Forlì Calcio che allo stadio "Giacomo Filippi", regola per 3 a 1 il Forlimpopoli, formazione di Promozione allenata da Dario Bettini. Gara giocata a viso aperto con tante occasioni da rete da entrambe le parti nonostante il caldo torrido; buoni anche i ritmi coi biancorossi che a seguito di una lunga preparazione iniziano a far girare le gambe fin da subito e si fanno pericolosi in apertura di partita prima con Mosole poi con Piva. Vantaggio Forlì che si materializza al 13° con una conclusione secca e precisa di Calì e raddoppio sfiorato ancora da Mosole che sciupa una ghiotta occasione.

Forlimpopoli che pareggia in mischia alla mezz'ora con Chiarini ma che subisce il nuovo vantaggio biancorosso al 46° con Pecci su assist di Merlonghi. Ripresa con la classica girandola di cambi per dare minutaggio a tutti gli interpreti e Forlì ancora in rete al 73° questa volta con Persichini che pescato in area dal nuovo arrivato Prestianni, sigla il definitivo 3 a 1.

Il tabellino di Forlimpopoli - Forlì 1-3

Forlimpopoli: Lani, Ricci, Diop, Amaducci, Dall'Ara, Triolo, Bucci, Mambelli, Chiarini, Radoi, Tacchetta. A disp.: Severi, Giorgini, Giulianini, Vokrri, Benvenuti, Biondini, Stramiello, Giorgioni, Celli, Milandir, Ulivieri. All.: Bettini

Forlì (4-3-3): Pezzolato (1' st Zamagni), Signore (1' st Masini), Morri (1' st Tafa), Maggioli (15' st Marzocchi), Rossi (1' st Facciani); Pecci (15' st Casadio), Piva (15' st Gaiola), Eleonori (1' st Prestianni); Calì (30' pt Bonandi, 30' st Casadei), Merlonghi (15' st Persichini), Mosole (30' pt Barbatosta, 15' st Zammarchi). A disp.: De Gori. All.: Martini

Reti: 13' pt Calì, 30' pt Chiarini, 47' pt Pecci, 28' st Persichini.