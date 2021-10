Calcio, il Forlì è vivo. Ma al Prato basta un gol per prendersi l'intera posta in palio

Sconfitta immeritata del Forlì che in piena emergenza fa un figurone al comunale di Sesto Fiorentino cedendo di misura ad un Prato forte ma che ha rischiato più volte il pari romagnolo. Risultato finale di 1 a 0 per i padroni di casa che si impongono con una rete al 64° di Aleksic abile a risolvere un batti e ribatti in area biancorossa. Come dicevamo Gadda fa il suo esordio con un Forlì orfano di tre big come Pera, Petrucci e Pezzi e costretto ad usare ben cinque under fin dal primo minuto. Un 3-5-2 con De Gori in porta, difesa a tre composta da Fabbri, Giacobbi e Capitanio, un centrocampo "operaio" guidato da Buonocunto e Borrelli insieme a Ballardini, Gkertsos e Rrapaj, in attacco la generosotà di Verde e Amaducci.

La gara parte su buoni ritmi e Prato vicino al vantaggio dopo appena dieci minuti con Tomaselli ma la sua conclusione colpisce il palo. Ancora pericolosi i biancoblu un minuto più tardi quando è Aleksic al volo ad impegnare De Gori che si allunga e salva il risultato. Il Forlì è timido ma quando riparte sa essere pericoloso come al 13° quando è Amaducci a prendere la mira e a calciare ma Pagnini in tuffo para. Prato che cala con la sua spinta offensiva e intorno alla mezz'ora sono i galletti a venire fuori meglio prima con Verde che si libera al tiro col pallone che esce non lontano dalla porta poi l'occasione più ghiotta capita al 42° sui piedi di Ballardini che liberato su uno schema su punizione, calcia addosso a Pagnini che salva il Prato. Ripresa tutt'altro che noiosa e giocata a buoni ritmi con un susseguirsi di azioni interessanti da ambo le parti: la prima capita al 48° sui piedi di Maione ma De Gori è bravo in due tempi a bloccare. Minuto 53° questa volta è il Forlì a sciupare una ghiotta occasione ancora con Ballardini che ben servito da Borrelli cerca la sforbiciata ma la palla esce di pochissimo.

Ancora Forlì al 61°, uno-due Verde e Borrelli col tiro di quest'ultimo respinto in tuffo ancora da un ottimo Pagnini. La beffa per i galletti arriva al 63°: batti e ribatti in area biancorossa col Forlì che non riesce ad allontanare la minaccia e Aleksic che trova il vantaggio per i lanieri. Gadda tenta allora la carta Schirone e Longobardi per Gkertsos e Amaducci stremati ed il Forlì riprende a macinare gioco andando più volte vicino al pari prima proprio con Longobardi che all'80° ben servito da Rrapaj si libera ma calcia alto poi all'87° questa volta con un sinistro potente di Rrapaj respinto ancora una volta da Pagnini. Il Forlì ci prova fino all'ultimo non riuscendo però a trovare la via del goal: galletti che escono cosi sconfitti per 1 a 0 al comunale di Sesto Fiorentino ma che possono e devono comunque guardare il bicchiere mezzo pieno per la presentazione messa in campo sabato.