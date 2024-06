Premio Sportilia 2024, riconoscimento alla carriera ad Evaristo Beccalossi

Prosegue la programmazione della 26esima edizione del Premio Nazionale Sportilia, in programma lunedì 8 luglio a Santa Sofia. Deciso il premio alla carriera, che sarà consegnato ad Evaristo Beccalossi, indiscusso fuoriclasse e fantasista dell'Inter anni 80 ed ora capo delegazione Italia Under 20 e opinionista sportivo televisivo. Con la conduzione della cerimonia di premiazione da parte di Marino Bartoletti e Monica Bertini di Mediaset, affiancati dalle sorelle Giorgia e Miriam Sangiorgi rispettivamente madrina e valletta, saliranno sul palco a ritirare i prestigiosi riconoscimenti gli arbitri di calcio di serie A Fabio Maresca di Napoli, Gianluca Aureliano di Bologna, e Matteo Marcenaro di Genova per il memorial Liverani. Il memorial Bettedi sarà consegnato a Roland Andeng di Cuneo, giovane arbitro di Lega Pro.

Per il Memorial Bellini riservato ai santasofiesi il riconoscimento va a Federico Bellini drammaturgo di caratura nazionale. Per il memorial Viola sotto i riflettori l’eroico Calogero Germanà già questore di Forlì che, quando era commissario di polizia a capo della squadra mobile di Trapani il 14 settembre 1992 fu vittima di un agguato ordinato dal boss Riina e materialmente eseguito da Matteo Messina Denaro, Leoluca Bagarella e Giuseppe Graviano. Riuscì a sfuggire all’attentato prima rispondendo al fuoco e poi nascondendosi in spiaggia. Per questo fatto, nel 2016 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha conferito la medaglia d’oro al valor civile. In occasione dei 70 anni di Romagna Mia del maestro Secondo Casadei, per la Casadei Sonora, ritirerà il riconoscimento la figlia Riccarda e come ambasciatore della musica e del folclore romagnolo il premio è assegnato a Moreno “il Biondo”. Per grandi meriti sportivi il premio è assegnato all’A.C. Cesena per la promozione in serie B raggiunta anticipatamente dopo un trionfale campionato.