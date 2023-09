Calcio, il Forlì in Coppa Italia sfida lo United Riccione. Martini: "Test duro per capire chi siamo"

Vigilia di Coppa Italia in casa Forlì Calcio con i galletti che ospiteranno domenica sera (ore 20:30) allo stadio "Morgagni" l'ambizioso United Riccione di mister Nico Pulzetti che al contrario delle aspettative non farà parte del girone del Forlì ma si è visto inserire nel girone F. "Affronteremo una squadra con grandi valori, che vuole vincere e quindi per noi avrà una rilevanza importante nel giusto impatto che avremo sul match per cercare di limitare le loro potenzialità - afferma mister Marco Martini alla vigilia del match -. Ci alleniamo insieme da oltre quaranta giorni e in questa gara mi aspetto di vedere dei miglioramenti sia mentali che tattici, un atteggiamento di vera squadra".

Un compito come già annunciato non semplice vista la forza di un avversario che fin dalle prima battute di mercato non ha mai nascosto le sue velleità di recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione: "Lo United Riccione ha fatto un mercato importante scegliendo giocatori esperti e vincenti, un vero test che ci permetterà di capire a che punto siamo della nostra costruzione". Biancorossi che in questo primo match ufficiale devono rinunciare a Calì squalificato e a Prestianni non al meglio, mentre i nuovi arrivati Babbi e Checchi guarderanno i nuovi compagni dalla tribuna: "Sarà una gara di grande rilevanza per noi e che ci servirà per accrescere nell'atteggiamento, nella mentalità e nel risultato, si gioca per vincere". Di seguito la lista dei convocati: Pezzolato, Zamagni, Tafa, Morri, Maggioli, Masini, Rossi, Signore, Gaiola, Piva, Casadio, Pecci, Greselin, Eleonori, Buscherini, Persichini, Merlonghi, Mosole, Barbatosta, Bonandi.