Calcio, al Morgagni il derby della "Ravegnana". Graffiedi: "E' la partita della verità, obiettivo tre punti"

È vigilia di derby in terra di Romagna. Il match della "Ravegnana" metterà di fronte infatti, domenica alle 15:30 allo stadio "Morgagni", il Forlì e il Ravenna rispettivamente terza e quarta forza del campionato Nazionale Dilettanti girone D. Un'occasione unica per entrambe le compagini che in questo finale di stagione sono in piena lotta per il miglior piazzamento in zona playoff.

"Arriviamo a questa bellissima sfida nel nostro momento peggiore visti i risultati dell'ultimo mese - ammette mister Mattia Graffiedi nella consueta conferenza stampa pre gara -. Non sono preoccupato perché una flessione può capitare nell'arco di un campionato, ci è mancata l'energia mentale per reagire nei momenti difficili ora però vogliamo voltare pagina". Il Forlì arriva infatti al sentitissimo derby reduce da tre sconfitte consecutive e con l'ultima vittoria datata addirittura 5 marzo sul campo del Fanfulla.

"Sarà la partita della verità per noi, contro un avversario forte che verrà qui senza nulla da perdere, noi però sappiamo dell'importanza della partita per la classifica, per la città e vogliamo regalare una gioia ai forlivesi", osserva il mister. Buone notizie sul fronte infermeria perché il tecnico biancorosso ha visto ridursi notevolmente l'elenco degli indisponibili dovendo rinunciare solo ad Amedeo Ballardini e Guerra: "I giorni di riposo pasquali mi hanno permesso di recuperare buona parte dei ragazzi, ora serve convinzione e voglia di reagire perché la squadra ha le capacità per farlo e cancellare cosi le critiche per quest'ultimo mese dove sicuramente non abbiamo brillato".

Il Forlì è dunque chiamato all'ennesima finale di questo campionato, con mister Graffiedi che chiama a gran voce l'aiuto del suo pubblico: "Servirà la spinta dei nostri tifosi che arriveranno numerosi e che ringrazio per il supporto che ci hanno dato fino a questo momento, noi cercheremo fino alla fine di regalargli una vittoria". Nel frattempo chiusa la prevendita con ottimi riscontri, la biglietteria dello stadio "Morgagni" sarà aperta dalle 13:45 di domenica.