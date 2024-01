Ostacolo Sangiuliano per il Forlì, mister Antonioli: "Sarà una gara molto impegnativa"

Vincere per continuare a sognare. Sarà questo il pensiero di un Forlì lanciatissimo che domenica affronterà allo stadio "Morgagni" (ore 14:30) una delle grandi deluse del campionato Nazionale Dilettanti girone D. I biancorossi ospiteranno infatti un Sangiuliano attardato in classifica rispetto alle prime della classe ma capace nell'ultimo mese e mezzo di mettere insieme sei risultati utili consecutivi.

"Sarà una gara impegnativa, hanno giocatori importanti e vengono da un periodo positivo - ammette mister Mauro Antonioli alla vigilia del match -. Noi abbiamo un margine di errore molto sottile se vogliamo restare a ridosso delle prime, ma vincere è comunque il nostro obbiettivo per essere protagonisti". Il Forlì vede il rientro dalla squalifica di Drudi e Gaiola a cui va aggiungersi Mosole recuperato mentre sul resto degli indisponibili si valuta giorno per giorno: "Checchi non recupera mentre sono da valutare Prestianni e Ballardini ma in linea di massima abbiamo recuperato tutti".

Sarà una gara dunque da prendere con le pinze per il Forlì consapevoli della forza del Sangiuliano che arriverà in Romagna per strappare punti in chiave playoff: "In attacco e a centrocampo hanno giocatori di grande esperienza mentre gli under sono nel reparto arretrato e venderanno cara la pelle, servirà in campo il miglior Forlì". Di seguito la lista dei convocati: Pezzolato, Zamagni, Stella, Visani, Drudi, Tafa, Masini, Maggioli, Rossi, Graziani, Prestianni, Gaiola, Lolli, Pecci, Ballardini, Greselin, Valentini, Merlonghi, Mosole, Babbi, Bonandi, Barbatosta, Rosso.