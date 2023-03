Il Forlì nella tana del Real Forte Querceta senza tre giocatori: "Conquistare i playoff sarebbe un grande traguardo"

Dopo il pari agguantato in extremis sette giorni fa contro il Mezzolara, il Forlì di mister Mattia Graffiedi è già con la mente rivolta al prossimo impegno di campionato che vedrà i galletti ospiti della formazione versiliese del Real Forte Querceta, domenica ore 14:30 allo stadio "Necchi-Balloni" di Forte dei Marmi; un match assolutamente complicato per la formazione forlivese che si opporrà ad un avversario alla ricerca di punti per conquistare con anticipo la salvezza.

"Speravo di avere tutti a disposizione per domenica ed invece ancora una volta in settimana abbiamo perso tre elementi - racconta sconfortato il tecnico romagnolo -. Guerra e Piva hanno avuto problemi muscolari, De Gori si è tagliato al volto in uno scontro di gioco riportando il danno peggiore quindi non potrà essere a disposizione mentre Nardella è impegnato nel torneo di Viareggio". Una tegola dunque di sostanziale importanza per il Forlì che sarà costretto a rinunciare così a quattro under, determinanti in serie D visto l'obbligo di schierarli in campo, contro un avversario in salute e capace di fermare Ravenna e Pistoiese.

"Il Real Forte Querceta è sicuramente una di quelle formazioni con una classifica che non rispecchia il vero valore dei giocatori a disposizione - ammonisce mister Graffiedi -. Noi di contro recuperiamo finalmente Pari e Cognigni che sono clinicamente recuperati e troveranno probabilmente spazio durante il match". Biancorossi dunque chiamati a mantenere un ottimo terzo posto con vista sui playoff ed intenzionati a terminare in crescendo questa stagione: "La nostra idea è quella di continuare a cercare sempre la vittoria - spiega in chiusura il mister -. Conquistare e giocare i playoff sarebbe un grande traguardo senza dimenticare però i tanti scontri diretti che andremo ad affrontare e le tante gare delicate che faremo, a partire proprio da quella di domenica prossima".