Calcio, un Forlì in emergenza va a Sasso Marconi a caccia di conferme. Cornacchini: "Voglio personalità"

Dopo i tre punti salutari conquistati sabato contro il Ghivizzano, il Forlì di mister Giovanni Cornacchini va a caccia di conferme sul campo della rivelazione Sasso Marconi (mercoledì ore 15 diretta Facebook sulla pagina del Forlì Calcio) per il secondo turno infrasettimanale del campionato. Orfani ancora di Piva e Petrucci e con gli indisponibili dell'ultimo minuto Verde e Pezzi (influenzati), il mister biancorosso non si piange addosso ma analizza con logica la situazione.

"Speriamo che la vittoria ci abbia fatto bene perché la squadra col Ghivizzano era tesa e bloccata - ammonisce il tecnico -. È un atteggiamento sbagliato da non ripetere; purtroppo l'assenza di Petrucci pesa nella nostra economia, sia a livello tecnico ma soprattutto caratteriale". Il fantasista biancorosso è infatti fermo per un problema alla spalla rimediato proprio nel derby contro il Rimini: "Il cerchio dei giocatori a disposizione purtroppo si restringe ma cercherò di fare le scelte migliori, anche cambiando il modulo nonostante sabato avesse funzionato bene". I Galletti affronteranno un Sasso Marconi rivelazione in questo inizio di stagione e che precede il Forlì di due punti in classifica: "Sono una squadra organizzata che ha poco da perdere, hanno segnato molto ma hanno anche concesso molto in difesa quindi dovremmo sfruttare al meglio le occasioni che creeremo".

Infine un primo bilancio dopo appena sei giornate con il chiaro intento di poter fare meglio: "Fino ad ora il Rimini ha dimostrato economicamente e sul campo di meritare il primo posto - analizza Cornacchini -. Il campionato però è lunghissimo, noi stessi potevamo fare qualcosa in più ma c'è il tempo per rimediare, soprattutto perché la piazza di Forlì ti permette di lavorare al meglio e senza troppe pressioni, sta a noi dare qualcosa in più". Di seguito i convocati: Amaducci, Ballardini, Bandini, Borrelli, Buonocunto, Capitanio, De Gori, Dominici, Fabbri, Giacobbi, Gkertsos, Longobardi, Ndiaye, Nisi, Pera, Ronchi, Rrapaj, Schirone, Stella e Togni.