Calcio, la rivoluzione in casa Forlì: "La società deve essere capita e non offesa". E arriva anche il nuovo direttore generale

Superato il terremoto che ha portato all'esonero dopo appena tre giornate di campionato del tecnico Marco Martini, si volta pagina in casa Forlì Calcio col presidente Gianfranco Cappelli e il direttore sportivo Cristiano Protti che nella tarda mattinata di mercoledì hanno presentato il nuovo mister dei galletti, Mauro Antonioli, alla stampa. "Non è stata una scelta semplice, è una sconfitta per tutti, ma i risultati e le prestazioni in queste prime gare non erano come ci aspettavamo, di conseguenza abbiamo dovuto fare qualcosa per porre rimedio - sono le parole condivise espresse dal numero uno di Viale Roma e dal suo direttore sportivo -. La società deve essere capita e non offesa perché è intervenuta subito in una situazione che stava degenerando, non si vedeva la luce in fondo al tunnel".

Parole chiare che hanno voluto giustificare una scelta così drastica dopo poche settimane dal via della stagione aprendo poi la porta ad un nuovo ciclo targato Mauro Antonioli: "Purtroppo nei progetti nuovi qualche piatto si può rompere - spiega con una metafora il direttore Protti -. Ciò non toglie che il nostro progetto va avanti e lo faremo con grande piacere insieme ad Antonioli che è un allenatore esperto e di categoria superiore".

Ed è proprio il nuovo arrivato poi a prendere la parola e a presentarsi: "Arrivo in una società importante, con tanto entusiasmo e voglia di lavorare, non sarà semplice ma con la giusta collaborazione riusciremo ad ottenere gli obbiettivi prefissati dalla società", sono le sue prime parole. Un carico di responsabilità notevole vista la situazione, ma il tecnico lombardo non lascia trapelare preoccupazioni: "Dovrò riuscire ad entrare subito in sintonia con la squadra perché domenica ci aspetta un impegno difficile, quindi poche parole e tanto lavoro per trovare nei ragazzi uno scatto di orgoglio - spiega l'ex tecnico di Imolese e Ravenna -. Non farò stravolgimenti tattici per dare così certezze alla squadra in queste prime gare, poi col tempo cercherò di fargli capire la mia idea di calcio".

Il nuovo direttore generale

Contemporaneamente nella giornata di mercoledì la società del Forlì Calcio è andata ad occupare un'altra casella nel proprio scacchiere dirigenziale nominando Matteo Mariani come nuovo direttore generale. Il 33enne romagnolo sarà un ritorno negli uffici di via Roma, dopo l’esperienza nella stagione 2018-19 come addetto stampa. Laureatosi in laurea triennale e magistrale di Economia Aziendale e poi nel master in Management dello Sport presso l’Università di Parma ha così iniziato il suo percorso da dirigente sportivo prima con il Rumagna, ed in seguito appunto al Forlì. Dal 2019 a giugno 2023 è entrato nei quadri dirigenziali del Cesena F.C. come coordinatore del Settore Giovanile.