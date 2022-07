Calcio, parte la stagione del Forlì: "Siamo un cantiere ambizioso"

Ha preso il via nella sede di Er Lux, storico partner biancorosso, la nuova stagione del Forlì Calcio che anticipando di qualche ora il ritrovo della prima squadra, ha presentato insieme al padrone di casa Emanuele Rinieri, al presidente Gianfranco Cappelli, al direttore sportivo Sandro Cangini e al Mister Mattia Graffiedi le linee guida per il campionato a venire. Un sodalizio importante e ribadito a gran voce quello tra l'azienda forlivese Er Lux e il Forlì Calcio che ha fatto da apripista alle domande più piccanti per i due protagonisti principali vale a dire Sandro Cangini e Mattia Graffiedi.

VIDEO - Al via la stagione del nuovo Forlì

Il direttore sportivo ha elencato le linee guida che lo hanno portato a ringiovanire sostanzialmente la rosa biancorossa ma non certo a ridimensionare le proprie ambizioni: "Ho cercato di costruire un gruppo giovane, futuribile e che abbia tanta voglia di lavorare" sono le parole del ds ormai decano nel gruppo Forlì Calcio: "Col mister stiamo facendo le scelte più opportune in base alle nostre esigenze" spiega il direttore "Ancora il gruppo non è completo, ma lo sarà a breve".

Il Forlì si è poi ritorvato all'ombra dello stadio "Morgagni" nel pomeriggio di lunedì agli ordini del confermato mister Graffiedi coadiuvato da Fabio Buscaroli come secondo allenatore, Lorenzo Giunchi preparatore atletico, Ermes Morini preparatore dei portieri ed Evangelisti Francesco collaboratore tecnico e match analyst.

"Non vedo l'ora di iniziare - sono proprio le prime parole di un raggiante Graffiedi -. Il primo obbiettivo è diventare gruppo il prima possibile, perché quello farà la differenza. Cercheremo di fare più amichevoli possibili perché le ritengo importanti per la nostra crescita e allenanti, ora pensiamo a lavorare e a diventare una vera squadra".