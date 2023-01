Calcio, il Forlì presenta i tre nuovi arrivati: "Società ambiziosa, siamo qui perché c'è voglia di vincere"

Hanno già esordito tutti in campionato con la casacca biancorossa ma mancava ancora l'investitura ufficiale, così nel tardo pomeriggio di giovedì il Forlì Calcio ha presentato alla stampa gli ultimi tre innesti di mercato arrivati a dicembre, vale a dire Luca Cognigni, Pietro Biancheri e Francesco Nardella. Affiancati dal direttore sportivo Sandro Cangini, che ha fin qui tracciato un primo bilancio positivo sulla stagione dei galletti, il primo a parlare è il veterano Luca Cognigni, attaccante di esperienza con un curriculum di tutto rispetto fatto di quattordici stagioni vissute prevalentemente nei professionisti: "Avevo iniziato questa avventura col piede giusto (goal e assist alla prima) poi però un risentimento muscolare mi ha fermato subito - ammette sconsolato -. Ora sto meglio, sono in via di recupero e valuterò se esserci domenica insieme allo staff medico".

Un problema non da poco per mister Mattia Graffiedi che nella trasferta di Salsomaggiore non saprà quindi se potrà contare sulla punta di maggior esperienza in rosa: "C'è rammarico per i punti persi nelle ultime gare - spiega Cognigni -. Detto questo ho trovato un gruppo maturo con tanta voglia di vincere e ambire a fare il meglio possibile, la società e la città lo meritano sicuramente". Poi è stata la volta del classe 2002 Pietro Biancheri anche lui attaccante e proveniente dal Piacenza, autore della sua prima rete coi galletti nella sfortunata sconfitta contro il Crema: "Ero in club professionista, ma dopo un buon inizio le cose non andavano molto bene soprattutto dopo il cambio di allenatore e appena mi è arrivata la chiamata del direttore Cangini ho subito accettato con entusiasmo - sono le sue prime parole -. Con la società, il mister e i compagni mi trovo veramente bene e sono convinto che faremo un grande girone di ritorno".

Infine è il più piccolo a presentarsi, il classe 2004 Francesco Nardella ma che nonostante questo vanta già diverse esperienze lungo lo stivale. Cresciuto nel Foggia, è poi approdato nel Cerignola, Fermana U19, Montegiorgio, Torino U18 e Pro Vercelli U19, società dalla quale proviene: "Sono giovane ma ho una gran voglia di dimostrare quello che so fare - attacca spensierato -. La chiamata del direttore Cangini e le buone parole spese sulla società da mister Massimo Paci che avevo alla Pro Vercelli, mi hanno caricato per affrontare questa mia avventura". Un ragazzo con la testa sulle spalle dunque che pare avere bene in testa il suo obiettivo: "La società mi ha dato tutto, ora tocca a me ripagarla della fiducia".