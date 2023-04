Conto alla rovescia per il derby tra Forlì e Ravenna: sarà "Giornata Biancorossa"

Conto alla rovescia per il derby tra Forlì e Ravenna, che sarà di scena domenica alle 15,30 allo stadio "Morgagni". Per l'occasione la società ha indetto la "Giornata Biancorossa", con gli abbonamenti stagionali che non saranno validi. La società suggerisce di acquistare il biglietto in prevendita "per motivi di comodità e convenienza economica". La prevendita a prezzi agevolati sarà aperta presso lo Store dello Stadio (ingresso vicino alla segreteria) nei seguenti giorni ed orari: giovedì e venerdì dalle 15 alle 18.30, e sabato dalle 10 alle 12.30. Questi i prezzi: gradinata 7 euro, tribuna laterale tidotto (Under 30, Over 65, donne) 11 euro, tribuna latera interno 13 euro e tribuna centrale 17 euro. I nati dal 2007 in poi entreranno gratuitamente.