Futball Cava Ronco, confermato il centrocampista Daniele Fornaciari

La Futball Cava Ronco comunica di aver trovato l’accordo per l’estensione del contratto di Daniele Fornaciari per la stagione 2023/2024. Si tratta della prima conferma per il centrocampo biancorosso: reggiano classe 1989, Fornaciari nella stagione passata ha totalizzato ventotto apparizioni e siglato una rete. Un calciatore dotato di grande intelligenza tattica e costruzione del gioco, ma capace di sacrificarsi ricoprendo anche il ruolo di gregario con tanta corsa ed agonismo. Dopo tanti anni passati nel calcio dilettantistico emiliano (con un importante passato tra le fila del-

la Bagnolese in Serie D), ha fatto una scelta di vita decidendo di spostarsi in Romagna lo scorso anno per continuare a seguire la sua passione: il gioco del calcio. Sarà, di sicuro, un tassello importantissimo per il centrocampo di Mister Biserni.