Calcio giovanile, Under 11 in campo al Morgagni per il primo Torneo Città di Forlì

Under 11 in campo questo fine settimana al Tullo Morgagni per il primo "Torneo Città di Forlì". La manifestazione, organizzata dal Forlì Football Club, avrà luogo anche all'Antistadio 1 a partire dalle 14. Oltre all’annata di riferimento biancorossa il torneo vedrà la partecipazione di 11 squadre locali: Carpinello, Futball Cava Ronco, Classe, Junior Cervia, Forlimpopoli, Meldola, Pianta, Porto Fuori, Union Sammartinese, Santa Sofia e Torresavio. Alle quali si aggiungeranno cinque squadre professionistiche che saranno presenti esclusivamente nella giornata di domenica: Bologna, Perugia, Ternana, Reggiana e Vis Pesaro. Il torneo sarà animato anche da musica e stand gastronomici. Il prezzo dell’ingresso giornaliero sarà di 5 euro.