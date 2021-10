Due reti segnate non bastano al Meldola per evitare la seconda sconfitta consecutiva

Prosegue il momento negativo per il Meldola, sconfitto per 3-2 nella trasferta di Reno. I giallorossi partono forte, ma concretizzano poco contro un avversario davvero cinico, capace di far male con le poche palle gol a disposizione tanto da portare il risultato sul 3-1 all'intervallo (gol ospite di Giardini). Nella ripresa gli uomini di mister Ghetti attaccano con convinzione accorciando le distanze con Cangialosi e sfiorando il pari con Giunchi, ma la palla si stampa sul palo a portiere battuto lasciando il risultato invariato fino al fischio finale. Il Meldola, in penultima posizione con 4 punti e alle prese col secondo ko consecutivo dopo quello interno col Fosso Ghiaia, ospiterà il Cervia nel prossimo turno di campionato.