Un rinforzo dalla serie B per il Forlì: dal Cosenza arriva Prestianni

Un nuovo giovane talento in biancorosso. Thomas Prestianni è un nuovo giocatore del Forlì F.C. Il centrocampista classe 2002 vestirà la maglia biancorossa nella prossima stagione rinforzando ulteriormente la linea mediana forlivese. Da parte della società arriva un in bocca al lupo per una prossima annata ricca di soddisfazioni personali e di squadra.

Nativo dell’Aquila, ma cresciuto nei settori giovanili di Palermo e Cosenza, Prestianni arriva proprio dall’ultima esperienza in Serie B nella squadra calabrese seppur senza presenze all’attivo. Con il Forlì sigla un contratto annuale, dopo essersi svincolato dal Cosenza. Può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo e sarà a disposizione di mister Marco Martini a partire dalla ripresa degli allenamenti la prossima settimana.