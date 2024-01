Riparte la corsa del Forlì che ospita il Progresso, mister Antonioli: "Vogliamo riscattare la partita di andata"

Dopo una salutare pausa natalizia, ripartirà domenica il campionato Nazionale Dilettanti che vedrà il Forlì impegnato in una corsa avvincente alla vetta della classifica del girone D attualmente occupata dal Ravenna. I galletti per la prima gara del ritorno ospiteranno allo stadio "Morgagni" (ore 14:30) la formazione emiliana del Progresso, attualmente in lotta per uscire dalla sabbie mobili del fondo classifica ma capace ad inizio stagione di dare un dispiacere alla formazione biancorossa avendoli infatti battuti 2 a 1 quando il Forlì era ancora sotto la guida Martini.

"Quando si riparte dopo una sosta ci sono sempre delle sorprese ma per come ho visto la squadra e la voglia negli allenamenti sono molto fiducioso" sono le prime impressioni di mister Mauro Antonioli "Servirà rispetto per il Progresso che oltretutto ci ha battuto nel girone di andata, dunque cerchiamo un giusto riscatto e soprattutto di ripartire come avevamo finito l'andata cioè vincendo". Inevitabili le domande sul mercato che nelle ultime giornate hanno portato alla corte di mister Antonioli altri tre innesti come Rosso, Ballardini e Visani, oltre ai già arrivati Crociati e Lolli: "Abbiamo cercato di operare con equilibrio ricercando giocatori con determinate caratteristiche" spiega il tecnico: "Ballardini lo conosco bene e lo avevo già avuto a Ravenna, Rosso è un giocatore di grandi qualità che deve ritrovare il suo livello mentre Visani in ottica under ci da una buona alternativa senza dimenticare le qualità di Lolli che si sta mettendo in mostra in allenamento, quindi mi ritengo soddisfatto".

Gara dunque sulla carta ampiamente alla portata per la truppa biancorossa ma mister Antonioli non si fida e mette subito le cose in chiaro: "Mi aspetto qualche sorpresa perché anche il Progresso ha fatto mercato, focalizziamoci sull'obiettivo e mettiamo massima attenzione e concentrazione soprattutto a Selleri che ha le qualità per metterci in difficoltà". Galletti che sul fronte infermeria arriveranno al match con qualche assenza come Maggioli, piccolo risentimento muscolare e alcuni giocatori in dubbio il cui impiego verrà sciolto nella rifinitura: "Drudi ha avuto un attacco influenzale ma verrà valutato fino all'ultimo mentre Casadio non sarà a disposizione per un problema riscontrato alla ripresa degli allenamenti". Dunque una gara da non fallire per i biancorossi col tecnico che esprime chiaramente il suo pensiero per questo girone di ritorno: "La squadra ha fatto tanto e merita di essere in una posizione di classifica interessante, ora però se si vuole migliorare bisogna fare quello step in più per raggiungere grandi obbiettivi" e conclude "La rosa ora è numerosa ed è migliorata proprio in quest'ottica per cui sono contento di avere questi, chiamiamoli nuovi problemi di abbondanza ma me li tengo stretti così da schierare sempre il Forlì migliore".