Brutto episodio al triplice fischio, la sfida calcistica tra gli juniores termina in rissa: multa pesante e raffica di squalifiche

Animi roventi sabato scorso al termine del match Juniores tra Forlì e Prato, vinto dai biancorossi col punteggio di 1-0. Al triplice fischio infatti non sono mancati momenti di tensione, come riportato nella relazione del giudice sportivo Aniello Merone sulla base delle risultanze scritte dall'arbitro Ferri della sezione di Bologna. La società biancorossa è stata sanzionata di 2.500 euro in quanto alcuni tesserati hanno "partecipato al termine della gara a reiterate colluttazioni fisiche e scambio di insulti con gli avversari sul terreno di gioco, nell'area degli spogliatoi e nell'uscita verso il parcheggio". Stessa ammenda e diffida per la squadra avversaria.

Durante il match un giocatore del Prato è stato espulso "per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un calcio", ragion per cui è stato punito con due giornate di squalifica. Ma la squadra ospite si è vista anche l'uscita di scena di un altro giocatore per doppia ammonizione, motivo per il quale è stato sanzionato con un turno di stop. Ma non è finita qui. Due giocatori del Forlì resteranno lontani dai campi di gioco per quattro giornate, uno "per aver, al termine della gara, colpito con il petto all'altezza della spalla un calciatore avversario, contribuendo a scatenare una rissa", il secondo "per avere, al termine della gara, spinto con violenza un calciatore avversario. Tale condotta ha scatenato nelle due squadre un innalzamento di aggressività tale da innescare una rissa". Stessa sorte anche per un giocatore avversario, che, al triplice fischio, "ha iniziato a battibeccare con due avversari e successivamente avere spinto uno dei due con due mani all'altezza del petto".