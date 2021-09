Calcio dilettantistico, solo sconfitte per le forlivesi nei campionati di Promozione ed Eccellenza

Sono ricominciati domenica pomeriggio i campionati di Promozione ed Eccellenza delle squadre forlivesi, che tra Promozione ed Eccellenza hanno però trovato soltanto sconfitte. Il Meldola ha ceduto 2-1 in trasferta a Massa Lombarda: non è bastato il gol di Rossi nel finale per rimontare i padroni di casa, che conducevano già 2-0 dopo i primi 45' grazie alle reti di Tosi su rigore e Derjai. Fratta Terme piegato dalla zampata al 10' di Gabrielli, che legittima la vittoria del Faenza. Totalmente da rivedere invece l'esordio del Castrocaro, che cede 0-3 in casa contro il Fosso Ghiaia.

Salendo in Eccellenza, pesante sconfitta per il Futball Cava Ronco, che incassa a Russi le doppiette di Saporetti e Salomone: di Lombardi il gol della bandiera per gli ospiti.