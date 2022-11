Calcio, la passione di ritrovarsi 38 anni dopo: riecco la Beretti 84-85 del Forlì

L’idea, nata dall’incontro di Fabio Cortini e Paolo Falasconi, balenò nella testa nel periodo pre-Covid: ritrovarsi con i compagni di squadra della Beretti 84-85 del Forlì Calcio. Dopo la pausa forzata del Covid, l’idea ha cominciato a prendere forma e, tramite passaparola e dopo aver raccolto contatti e disponibilità, dopo 38 anni, il 28 ottobre scorso, è stato deciso di ritrovarsi, compatibilmente agli impegni inderogabili di tutti gli ex calciatori.

Ex calciatori ma non tutti, in quanto il sempre valido Paolo Falasconi milita ancora nel Club Forza Forlì, guidato da Franco Pardolesi. E così, dopo 38 anni, proprio davanti allo stadio del Forlì, punto di ritrovo di tante partite, è stato emozionante ritrovare la squadra Beretti 84-85, guidata dal mister Balestrieri ed il massaggiatore Boattini, i giocatori del momento Davide Gori, Paolo Falasconi, Fabio Cortini, Stefano Laghi, Marco Casadei, Franco Bagni, Paolo Fiumana, Andrea Ponti, Massimo Rosetti, Roberto Fabbri, gli assenti Alberto Maresi, Iuri Brunelli, il compianto Manlio Leoni e tanti altri assenti per motivi di lavoro.

Dopo abbracci e battute sul colore dei capelli, sempre se presenti, per alcuni, non sono mancati complimenti sulla forma fisica, se pure con acciacchi vari, nonostante il tempo passato; la squadra ritrovata si è poi diretta in un ristorante nelle prime colline, il Panoramico dove, tra primi e secondi, non sono mancati aneddoti e ricordi che hanno caratterizzato una parte importante della vita dei partecipanti al raduno. Di certo, si ripeteranno nuovi incontri per “allargare la rosa dei partecipanti” e rituffarsi nei periodi spensierati di un calcio giovanile del nostro passato.

Nella foto la formazione Beretti 84-85