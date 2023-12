Sport, amicizia e auguri natalizi si intrecciano nella serata conviviale dell'Edelweiss Jolly

Un partecipato incontro conviviale presso il ristorante “Le Tre Corti” ha condensato martedì sera il tradizionale scambio di voti augurali tra le compagini della società’ calcistica dell'U.S. Eelweiss Jolly, ordinatamente disposte e suddivise per appartenenza di categoria, quadro dirigenti e famiglie. L’immagine che traspariva dalla compostezza anche e soprattutto dei piccoli calciatori era assolutamente collegiale e rimandava agli effetti di un efficace e recepito sentimento di diffusa educazione frutto evidente dell’impegno dello staff e dei genitori. Un risultato certamente non scontato che premia prima ancora di ogni possibile risultato sportivo.

La partecipazione al convivio dell’assessore con delega ai servizi educativi e politiche giovanili Paola Casara ha sottolineato anche durante il saluto rivolto ai convenuti il riconoscimento sincero dell’amministrazione comunale verso l’impegno profuso da dirigenti e staff ed il contributo prezioso al percorso educativo e formativo dei ragazzi compreso anche nell’integrazione sociale dei molti ragazzi frequentatori arrivati con le famiglie da paesi lontani. Il taglio della torta cui ha aderito Stefano Gagliardi in rappresentanza della fondazione Cassa di Risparmio quale fondamentale sostegno per le attività e progetti legati al percorso di crescita delle preziose realtà’ del territorio e l’estrazione dei premi in lotteria ha concluso una piacevolissima serata con gli auguri per le prossime festività.