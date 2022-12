Serie D, derby amaro per il Forlì. Colpaccio del Ravenna, la decide nel recupero l'ex Melandri

Derby amaro per il Forlì che rallenta la sua corsa venendo sconfitto per 2-1 contro il Ravenna; vantaggio illusorio al quarto d'ora con Amedeo Ballardini poi il Ravenna nella ripresa la ribalta prima trovando il pari all'80° con Marangon poi in pieno recupero è l'ex Melandri a siglare al 91° la rete della vittoria per i giallorossi. Undici iniziale quasi identico a domenica scorsa per mister Mattia Graffiedi che schiera De Gori tra i pali, linea di difesa a quattro con Fornari, Ronchi, Maini e Rrapaj, Scalini vertice basso del solito rombo a centrocampo con Amedeo Ballardini, Farneti e Piva, in avanti Caprioni e Varriale.

Gara subito dalle emozioni forti perché al 1° Spinosa da dentro l'area prende la mira e calcia, solo il palo salva il Forlì; ancora padroni di casa avanti al 2° questa volta con Grazioli ma il suo colpo si testa termina alto. Il Forlì ci mette un attimo ma già al 5° inizia a macinare gioco e sfiora il vantaggio con Caprioni ma il suo pallonetto sfiora l'incrocio alla sinistra di Venturini. È sempre Caprioni il più ispirato e un giro di lancette più tardi cerca la conclusione potente che sbatte nella parte alta della traversa pareggiando il conto dei legni. Forlì che nonostante un campo al limite del praticabile si fa preferire per gioco e occasioni e proprio su una bella azione palla a terra conquista un penalty: Rrapaj sfonda centralmente servendo Caprioni che entra in area e viene atterrato da Grazioli. Dal dischetto Amedeo Ballardini è glaciale firmando il momentaneo 0 a 1 per il Forlì.

Il Ravenna non ci sta e affidandosi spesso al lancio lungo ha una ghiotta occasione al 20 ° con Guidone pescato in area ma la sua conclusione a botta sicura é respinta in angolo da un'ottima uscita di De Gori. Risponde alla mezz'ora il Forlì questa volta con Varriale che servito sulla corsa da Scalini vede la sua conclusione respinta coi piedi da Venturini. Ripresa che parte col Ravenna a testa bassa e voglioso di rimontare mentre il Forlì lentamente cede alla stanchezza e soffre enormemente le folate dei bizantini; al 76° buco della difesa biancorossa che apre una autostrada sempre al solito Guidone ma ancora una volta è De Gori a negargli la gioia del goal. Mister Graffiedi tenta un pò con alcuni cambi di inserire forze fresche ma la spinta del Ravenna è alta e all'80° si concretizza grazie alla rete di Marangon che al volo sfrutta al meglio un cross di D'Orsi. È il goal della svolta perché i biancorossi cedono mentalmente e fisicamente e i giallorossi invece capiscono che il colpaccio è possibile; all'83° è sempre De Gori con una parata strepitosa a tenere a galla la barca biancorossa su un tiro in mischia poi però in pieno recupero l'ex "Micio" Melandri appena entrato, trova una rete spettacolare che vale al 92° gioco, partita, incontro. Al 97° l'ultima occasione è del Forlì con Maini che di testa devia una punizione di Rrapaj ma Venturini in tutta tranquillità blocca la sfera e il Ravenna può così esultare.