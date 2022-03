Il Forlì contro la terza della classe. Graffiedi: "Sarà per noi un banco di prova"

Dopo l'ennesima vittoria ottenuta nei minuti finali ai danni del Fanfulla, il Forlì si appresta a vivere domenica un vero e proprio banco di prova facendo visita al Lentigione, terza forza del campionato. La gara, che sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina del Forlì Calcio con collegamento alle 14,25, vedrà i ragazzi di mister Mattia Graffiedi attualmente a cinque punti di distanza dai playoff opposti all'ottima formazione di mister Serpini che da inizio anno battaglia con Rimini e Ravenna nelle zone nobili della classifica: "Non commettiamo l'errore di dimenticare da dove veniamo" ammonisce il tecnico biancorosso "Ci vuole equilibrio perché un mese fà si parlava di retrocessione e playout, ora non dobbiamo esaltarci invece solo perché i risultati sono a nostro favore" spiega mister Graffiedi. Galletti reduci infatti da ben tre vittorie consecutive ma soprattutto da un bottino di 17 punti in 8 gare: "Andremo con la mente libera ma consapevoli del fatto che affrontiamo una grande squadra quindi per noi sarà un banco di prova ". Oltre alle difficoltà sul rettangolo verde quindi sono diverse le assenze a cui dovrà far fronte mister Graffiedi all'Immergas Green Arena di Sorbolo: "Fabbri è squalificato mentre Longo, Scalini e Longobardi non sono disponibili per problemi muscolari" spiega il mister " Nonostante questo servirà il giusto entusiasmo e la mentalità che fino ad ora ha contraddistinto il nostro cammino, non andremo là per difenderci".

Di seguito i convocati: Ravaioli, Stella, Boccardi, Capitanio, Ronchi, Pezzi, Malandrino, Gkertsos, Piva, Nisi, Ballardini A., Ballardini E., Borrelli, Buonocunto, Rrapaj, Pera, Manara, Martoni, Casadei, Amaducci.