La doppietta di Pera non è sufficiente. Il Forlì convince ma torna a casa senza punti per la classifica

Si ferma il ruolino di marcia del Forlì che cade 3-2 all'Immergas Green Arena di Sorbolo contro il Lentigione; gara divertente col Forlì che esce sconfitto ma non certo ridimensionato vista la buona prestazione dei biancorossi. Mister Graffiedi orfano di diversi elementi sceglie il 4 3 3 con Ravaioli tra i pali, linea difensiva con Boccardi al posto di Fabbri squalificato, Ronchi, Pezzi e Malandrino, centrocampo nelle mani dei fratelli Ballardini e Rrapaj, in avanti Manara e Gkertsos a sostegno di Pera. Gara subito vivace con il Forlì che al 5° coglie un palo clamoroso con Manara che ben servito da un cross dalla destra vede la sua conclusione sbattere sul montante a Sorzi battuto.

La risposta del Lentigione non tarda ad arrivare con Esposito che al 14° cerca la via del goal da fuori area ma Ravaioli blocca; ancora padroni di casa pericolosi al 16° questa volta con Sanat che cerca la conclusione a giro ma è sempre bravo Ravaioli a neutralizzare la minaccia. Gara sostanzialmente equilibrata poi all'improvviso alla mezz'ora è il Lentigione a spezzare l'inerzia del match: Sanat vince un rimpallo e serve sul taglio Casini che da dentro l'area trova il piattone dell'1 a 0. Reazione del Forlì che tarda ad arrivare e per poco il Lentigione non raddoppia quando su uno schema di calcio d'angolo venuto male è Martino a involarsi verso la porta col Forlì sbilanciato in avanti ma Ravaioli in uscita respinge la conclusione del giocatore emiliano tenendo aperto il match. Prima della fine del primo tempo da segnalare l'infortunio a Boccardi che lascia il posto a Borrelli, con Ballardini Elia che si sposta come terzino destro.

Ripresa che sorride subito al Forlì che al 50° trova il pari: Pera apre per Manara che entra in area e viene atterrato; dal dischetto Pera fa 1 a 1. Il Lentigione non ci sta e si fa pericoloso al 55° con una bella conclusione di Staiti che sibila a fil di palo. Ancora Staiti protagonista al 56° questa volta grazie alla complicità di Ravaioli che si fa sfuggire il pallone dalle mani sulla conclusione del centrocampista emiliano ma la sfera esce di pochissimo. All'improvviso però è il Forlì a portarsi di nuovo in vantaggio al 78° e ancora su penalty: fa tutto Pera che prima si fa atterrare in area da Zagnoni e poi dal dischetto opera il sorpasso per il momentaneo 1 a 2. Le forze dei galletti però sono residue mentre i padroni di casa macinano azioni su azioni riuscendo in cinque minuti a ribaltare ancora il match: all'80° è il neo entrato Dywomo che da due passi è il più lesto di tutti su un tiro di Sanat che aveva colpito la traversa ad effettuare il tap-in per il 2 a 2 poi all'83° è Tarantino su corner che trova lo stacco di testa del 3 a 2. Ultima emozione del match questa volta ad opera di Buonocunto che al 90° cerca di sorprendere Sorzi che in tuffo blocca. Finisce così col Lentigione vittorioso ed un Forlì che però non esce affatto ridimensionato avendo giocato un match a viso aperto ribattendo colpo su colpo contro la terza forza del campionato.