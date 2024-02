Serie D, il Forlì attende il Prato: il popolo biancorosso sogna, aperta la prevendita dei biglietti

Due vittorie consecutive alle spalle, una classifica che ora sorride particolarmente e la voglia di sognare davvero tutti insieme. Domenica il Forlì ospita il Prato alle 14.30 per una di quelle sfide da prendere con le molle e guardare ai singoli dettagli. I toscani, infatti, arriveranno con il coltello tra i denti alla caccia di punti preziosi per dare continuità alle tre vittorie consecutive con cui si presenteranno in Romagna. I biglietti sono in vendita online sul sito di Vivaticket. Il botteghino allo stadio domenica, giorno della partita, sarà aperto dalle 13. I prezzi dei biglietti: tribuna centrale 20 euro, tribuna laterale ridotto (Under 30, Over 65 e donne) 12 euro, il tribuna laterale intero 15 euro, gradinata e settore ospiti 10 euro. I nati dal 2005 in poi entreranno gratuitamente, ma dovranno ritirare comunque il tagliando presso il botteghino.