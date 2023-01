Prato e Forlì si annullano, al "Lungobisenzio" finisce a reti inviolate

Nella difficile trasferta di Prato, il Forlì non va oltre lo 0 a 0 contro la formazione toscana non approfittando del mezzo passo falso compiuto dalla Giana Erminio fermata sul pari contro il Mezzolara. Un pareggio tutto sommato giusto per quello che si è visto sul campo dove entrambe le squadre hanno espresso un buon calcio al quale è mancato solo il goal. Mister Graffiedi recupera come detto in conferenza alcuni elementi dall'infermeria gettando subito nella mischia sia Varriale in attacco che Elia Ballardini a centrocampo, per il resto le solite conferme con De Gori tra i pali, uno dei migliori in campo, Fornari, Ronchi, Maini e Rrapaj sulla linea difensiva, Amedeo Ballardini vertice basso coadiuvato da Pari, Elia Ballardini ed Eleonori, in avanti Varriale e Biancheri.

Gara che entra subito nel vivo perché già al 5° è il Forlì a mangiarsi le mani perché su cross di Rrapaj, Biancheri di testa sciupa clamorosamente l'occasione facendosi respingere la palla dal portiere Bertini. Galletti aggressivi e che vanno vicini al goal al 26° con Varriale che si invola sull'out sinistro calciando in porta ma Bertini ancora una volta in uscita chiude lo specchio, sul ribaltamento di fronte invece é il Prato che ha una occasione colossale ma Diallo davanti a De Gori coglie il palo col risultato che resta così sullo 0 a 0. Finale di tempo ancora di marca toscana quando al 42° Mobilio da posizione defilata calcia in porta ma De Gori mette in angolo. Ripresa che parte forte come la prima frazione perché al 53° è provvidenziale l'uscita di De Gori per fermare un indiavolato Diallo appena entrato in area e pronto al tiro. Forlì che nonostante la pressione dei padroni di casa, ribatte colpo su colpo e al 50° è fondamentale la scivolata in extremis di Angeli che chiude la possibilità del tiro dal dischetto di Elia Ballardini, ben servito da un super Varriale.

È il Prato che si fa preferire in questa fase centrale del match ma che ancora una volta sbatte contro il muro di un super De Gori che al 64° con un doppio intervento mantiene a galla il Forlì respingendo prima un colpo di testa di Diallo e poi il tap-in di Trovade. Scampato il pericolo i biancorossi si organizzano e al 78° producono una ulteriore occasione che questa volta capita sui piedi di Amedeo Ballardini ma la sua conclusione dal limite dell'area esce di pochissimo. Mister Graffiedi tenta il tutto per tutto inserendo le bocche da fuoco come Caprioni e Cognigni ma nel finale, complice la stanchezza, le due formazioni faticano a rendersi pericolose accontentandosi quasi del pari; l'ultimo sussulto arriva a tempo scaduto con Nicoli che al 94° si gira in area e calcia ma ancora una volta De Gori si oppone salvando il risultato e mandando così le due squadre sotto la doccia col risultato di 0 a 0.