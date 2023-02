Spettacolo di sport al "Morgagni", ma a fare festa è la Pistoiese: Forlì ko

È stato big match dal primo al novantesimo minuto tra Forlì e Pistoiese col risultato finale che premia l'olandesina: i toscani firmano il blitz al "Morgagni" imponendosi 3 a 2 al termine di una gara ricca di emozioni. Apre Varriale dal dischetto al 15° portando avanti il Forlì a cui risponde un minuto dopo Barzotti; De Biase alla mezz'ora mette avanti la Pistoiese ma Piva al 46° della ripresa firma il momentaneo pari, poi al 66° Andreoli segna il definitivo 3 a 2 per gli "orange". Mister Graffiedi orfano di Amedeo Ballardini non rischia il fratello Elia, mantiene la consueta difesa a protezione di De Gori con Fornari, Ronchi, Maini e Rrapaj, Scalini regista affiancato da Piva, Pari e Nardella trequartista, in avanti il duo Caprioni e Varriale. Partono bene i biancorossi che vanno alla conclusione al 7° con Scalini e all'8° con Caprioni ma la mira è imprecisa. Al 15° Varriale entra in area e viene agganciato platealmente da Davi, col direttore di gara che non ha dubbi ed indica il dischetto: dagli undici metri Varriale è letale, pallone da una parte, portiere dall'altra e Forlì avanti ma la gioia dura poco perché un minuto più tardi Di Biase fra le linee pesca Barzotti che con un colpo sotto supera De Gori e pareggia.

LE PAGELLE - Voto di squadra 7

Gara maschia e ricca di imprevisti col campo pesante e cosi alla mezz'ora Maini buca in difesa lasciando campo a Di Biase, De Gori prova ad uscire coi piedi ma il rimpallo favorisce il giovane attaccante toscano che appoggia in rete il pallone del 2 a 1 per la Pistoiese. Forlì ampiamente in partita e vicinissimo al pari al 40° quando dopo un flipper in area la palla arriva a Nardella che calcia ma Valentini la tocca quel tanto che basta per far sbattere il pallone sul palo. Ripresa che riparte forte e col Forlì che al primo affondo trova il pari al 46°: Caprioni in area fa da sponda per Piva che di collo pieno fa 2 a 2 bucano Valentini. È il momento migliore dei biancorossi che spingono forte sull'acceleratore; mister Graffiedi prova allora a dare più peso all'attacco inserendo Biancheri per Pari e Farneti per Nardella ma proprio quando sembra che il Forlì possa trovare il goal del vantaggio, la Pistoiese esce dal guscio e firma la zampata proprio con il forlivese Andreoli che di testa fa 3 a 2. Nel finale galletti a trazione anteriore con Rrapaj protagonista in veste di assistman prima servendo Farneti all'80° ma la mira é da dimenticare poi al 91° liberando al tiro Caprioni con uno scavetto ma la palla sfiora la traversa mandando in archivio così il big match del "Morgagni" con la Pistoiese che si impone per 3 a 2 e prosegue la corsa sulla capolista Giana Erminio.