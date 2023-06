Calcio, la Rappresentativa Under 14 di Forlì-Cesena si piazza al primo posto del Torneo delle Province

Domenica 11 Giugno, presso il campo sportivo" Il Noce" di Noceto (Parma), si sono svolte le finali del "Torneo delle Province" Under 14 e Under 16, il quale ha visto partecipare otto Rappresentative, tra cui Parma, Bologna con due squadre, Rimini, Forli-Cesena, Modena, Ravenna e Piacenza. Ad aggiudicarsi il primo posto nell'Under 14 è stata la Rappresentativa di Forlì-Cesena guidati da Mister Giuseppe Bartolini. Alla manifestazione erano presenti i delegati delle rispettive Rappresentative, per quella di Forlì-Cesena c'era il delegato provinciale Daniele Lambertini. Del Comitato Regionale (CRER) erano presenti il presidente Simone Alberici, il vicepresidente Giacomo Fantazzini e i consiglieri regionali Franco Fancelli, Biagio Dragone, Gianluca Gandolfi e Dorindo Sanguanini.