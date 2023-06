Calcio giovanile, Edelweiss e Vecchiazzano protagonisti al torneo di San Piero in Bagno

È stato un successo la 23esima edizione del torneo di calcio giovanile di San Piero in Bagno organizzato dalla Sampierana e intitolato alla memoria di Pino Crociani, Andrea Bergamaschi ed Ennio Puzzolo, rispettivamente vice presidente del club, giovane calciatore scomparso a vent'anni e storico segretario. Dal 15 maggio al 24 giugno, con una settimana di stop per l'alluvione, si sono sfidate 80 squadre per un totale di 80 partite, una full immersion che ha coinvolto la società e i suoi dirigenti e tanti volontari, almeno una ventina al giorno per la cucina al bar, le pulizie e l'organizzazione. In campo le squadre delle province di Forlì-Cesena, Arezzo, Perugia e Rimini delle seguenti categorie: Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi. Oltre ai club della Romagna tra cui va segnalato il Novafeltria per la sua costnate presenza, in evidenza il San Giustino in crescita con l'avvento di nuovi dirigenti e allenatori ex Sansepolcro.

Questi i vincitori con in vista i club romagnoli: Allievi e Giovanissimi (Vecchiazzano), Esordienti 2010 (Edelweiss, secondo il Bakia), Esordienti 2011 (San Giustino, secondo Santa Sofia), Pulcini 2012 (Meldola), Pulcini 2013 (Edelweiss). Premiati i capocannonieri tra cui segnaliamo: Gianmarco Bacchi (Esordienti 2011, San Giustino) con 15 reti, Patrick Delia (Vecchiazzano) con 6 gol, Montanari Alessio (Esordienti 2010, Bakia) con 7. Da segnalare anche la presenza della squadra Giovanissimi del Forlì Calcio. “La manifestazione è stata un successo, con almeno 500 persone a seguire ogni sera le partite – dice il segretario della Sampierana Massimo Bragagni – a conferma della sua importanza e prestigio cresciuti nel corso degli anni tanto che non è stato possibile soddisfare tutte le domande di partecipazione pervenute. Ringraziamo gli sponsor e tutti coloro che si sono adoperato per la riuscita e a tutti diamo appuntamento al prossimo anno”.