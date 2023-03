Trasferta amara per il Forlì: galletti sconfitti a Forte dei Marmi

Si interrompe a Forte dei Marmi la striscia positiva del Forlì che esce sconfitto dal "Necchi-Balloni" per 2 a 0 contro un cinico Real Forte Querceta; le reti, tutte nella ripresa, portano le firme di Rosati al 55° e di Verde dal dischetto all'83°. Mister Graffiedi conferma come sempre il suo undici ideale sostituendo l'infortunato De Gori con Ravaioli, e ritrovando Pari in mezzo al campo dopo un fastidio al ginocchio che lo aveva costretto a saltare la gara col Mezzolara.

Prima frazione col Forlì padrone del campo e vicinissimo al vantaggio in due occasioni, prima con Caprioni subito al 1° minuto ma l'attaccante biancorosso tergiversa e perde l'attimo buono per calciare poi è Maini alla mezz'ora che di testa impegna severamente il portiere Raspa che in tuffo strozza l'urlo in gola alla formazione romagnola. Di tutt'altro spessore la ripresa perché il Forlì pur gettandosi in avanti appare più impreciso e sulle gambe offrendo il fianco al Real Forte Querceta fino a quel momento ordinato ma nulla più. Così al 55° proprio su una azione d'attacco del Forlì, Caprioni sbaglia un appoggio a un compagno e innesca un contropiede dei padroni di casa tre contro due ben gestito da Bartolini che serve Rosati a tu per tu con Ravaioli siglando l'1 a 0.

Una doccia gelata per il Forlì che nonostante gli ingressi di Cognigni, Farneti e Ballardini Elia non riesce a rendersi pericoloso e alza definitivamente bandiera bianca al minuto 83° quando Cognigni in area trattiene Pegollo che cade procurandosi un penalty: dal dischetto l'ex di giornata Verde non sbaglia fissando il risultato sul definitivo 2 a 0 e fermando così nuovamente la corsa del Forlì.