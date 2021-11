Promozione, il Meldola con un tris al Bagnacavallo si allontana dalla zona calda della classifica

Squadra in casa

Squadra in casa Meldola

Prosegue il momento positivo del Meldola, che ottiene il secondo successo consecutivo piegando 3-0 il Bagnacavallo al Pantieri. Gli uomini di mister Ghetti partono con il piglio giusto sin dalle prime battute, mettendo grande intensità e aggredendo gli avversari. Gli ospiti arrancano e, sugli sviluppi di un cross messo in mezzo da Barducci, Ancarani colpisce trovando la risposta del portiere che, però, nulla può sul tap-in di Catani che porta i suoi sul risultato di 1-0 all'intervallo.

Nella ripresa il copione non cambia, con i giallorossi ancora padroni del gioco e Catani nuovamente protagonista: il giovane attaccante meldolese si procura, infatti, un fallo da rigore che Ancarani trasforma realizzando il 2-0 per i padroni di casa. Nel finale arriva pure il 3-0 ad opera di Cangialosi che, dopo una bella azione sulla sinistra, è bravo a mettere il pallone sul secondo palo, dove il portiere non può arrivare. Un risultato importantissimo questo, che permette ai giallorossi di raggiungere la zona salvezza dopo le difficoltà di inizio stagione. Prossimo appuntamento la difficilissima trasferta di Comacchio contro la capolista.