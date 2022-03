Un Forlì ferito nel cuore fa il colpo a Trezzo sull'Adda: la decide un colpo di testa di Elia Ballardini

Con la morte nel cuore per la scomparsa del direttore sportivo Carlo Di Fabio, ma costretti a giocare per un rinvio non accolto, il Forlì in inferiorità numerica espugna il campo della Tritium per 0 a 1 grazie ad un bellissimo colpo di testa di Elia Ballardini che nella ripresa decide l'incontro. Gara maschia giocata senza un attimo di respiro coi galletti che fin dalle prime battute fanno sentire i tacchetti agli avversari a testimoniare come la gara poteva essere rimandata; mister Graffiedi senza Pera squalificato si affida al solo Manara in avanti supportato da una batteria di centrocampisti pronti ad inserirsi come Rrapaj, Gkertsos e i fratelli Ballardini mentre Scalini alle loro spalle copre la zona difensiva presidiata da Longo, Ronchi, Pezzi e Malandrino, tra i pali Ravaioli.

All'8° occasione Forlì con Rrapaj che lascia partire un potente diagonale destinato ad entrare ma Migliore si allunga e salva la Tritium. La risposta dei padroni di non tarda ad arrivare al 12° con un colpo di testa di Guida su calcio d'angolo ma Ravaioli è attento e blocca. Prima frazione che scivola via senza sussulti e col risultato inchiodato sullo 0 a 0 mentre è la ripresa che pullula di occasioni ed emozioni: al 46° Gobbi si gira bene e calcio forte ma è bravissimo Ravaioli in tuffo ad alzare la sfera in calcio d'angolo.

È il momento migliore per la Tritium che spinge e va vicinissimo al vantaggio in più occasioni, come al 53° col tiro di Gambino che colpisce il palo. Passano due minuti e al 55° il pressing dei padroni di casa costringe Ronchi ad un fallo da ultimo uomo che lascia i galletti in inferiorità numerica; sulla susseguente punizione dal limite questa volta è D'Agostino che coglie la traversa a Ravaioli battuto. Mister Graffiedi cerca allora di correre ai ripari inserendo Capitanio, Fabbri e Longobardi ed alla prima occasione il Forlì a sorpresa passa in vantaggio: 70° punizione pennellata di Scalini dalla destra che trova la testa di Elia Ballardini che all'altezza del dischetto sorprende Migliore e fa 0 a 1.

La gara si infiamma con la Tritium che si getta all'attacco ma al 77° per fortuna del Forlì anche la formazione lombarda resta in dieci uomini per l'espulsione di Guida reo di aver colpito intenzionalmente Longobardi ristabilendo dunque la parità numerica in campo. L'ultima occasione capita alla Tritium ma Orefice appena entrato sbaglia la mira da buona posizione e dopo otto interminabili minuti di recupero è il Forlì a fare festa conquistando tre punti pesantissimi in chiave salvezza e dedicandoli interamente alla memoria del Direttore Sportivo Carlo di Fabio scomparso improvvisamente a seguito di un malore nella nottata tra lunedì e martedì.