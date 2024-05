Ultimo impegno stagionale per il Forlì sul campo dell'Aglianese, Antonioli: "Daremo il massimo"

Ultimo impegno stagionale per il Forlì che domenica (ore 15) sarà impegnato sul campo dell'Aglianese alla ricerca di quei punti che, in caso di passi falsi di Corticella o Victor San Marino, gli aprirebbero le porte dei playoff. "Per noi sarà una gara importante perché cercheremo in ogni modo di conquistare i playoff - attacca mister Antonioli alla vigilia del match -. Chiaramente non dipenderà solo da noi perché dovremo sperare in qualche passo falso dei nostri avversari ma noi ci proveremo lo stesso poi si vedrà". Galletti che recuperano due pedine importanti come Drudi e Ballardini ma avranno comunque alcune defezioni: "Tornano a disposizione due elementi importanti in difesa e a centrocampo ma saremo comunque senza Bonandi, Crociati e Banfi" chiosa il tecnico "Resta il fatto però che saranno le nostre motivazioni a dover fare la differenza".

Nel finale capitolo a parte sul futuro, col tecnico che glissa abilmente sul discorso rinnovo in vista della prossima stagione: "È giusto parlare a fine campionato di queste cose dove poi tireremo le somme sul lavoro fatto, ora non sarebbe il caso". Di seguito la lista dei convocati: De Gori, Pezzolato, Zamagni, Drudi, Graziani, Maggioli, Masini, Rossi, Tafa, Visani, Ballardini, Casadio, Gaiola, Greselin, Lolli, Pecci, Prestianni, Babbi, Barbatosta, Merlonghi, Mosole e Rosso.