Ultimo test pre-campionato positivo per il Forlì: travolta la Virtus Acquaviva

Ultima uscita pre season per il Forlì di mister Giovanni Cornacchini che allo stadio comunale T. Pantieri di Meldola affronta la compagine sammarinese della Virtus Acquaviva; galletti con Fabbri a riposo per un leggero problema muscolare, in campo con De Gori tra i pali, Dominici, Gkertsos, Ronchi e Capitanio a sua difesa, il neo arrivato Pezzi insieme a Schirone e Ballardini a centrocampo e in attacco Petrucci alle spalle di Verde e Pera. Prima frazione con i galletti subito in palla e che vanno sul 4 a 0 grazie alle reti di Pera, Verde, Capitanio e Petrucci. Girandola di cambi nella ripresa per dare spazio e minutaggio a tutti con gli ingressi di Borrelli, Carlucci, Giacobbi, Piva, Rrapaj e Buonocunto al posto di Pezzi, Gkertsos, Capitanio, Schirone, Verde e Ballardini ma non cambia l'andamento del match che vede le reti di Longobardi, Borrelli e Ndiaye per il Forlì e la rete della bandiera per la Virtus Acquaviva messa a segno su rigore da Apetzeguia per il definitivo 7 a 1. Nel frattempo è prossima l'uscita della nuova campagna abbonamenti biancorossa che partirà ufficialmente lunedì e che vedrà i galletti ai nastri di partenza domenica 19 settembre sul campo dell'Alcione Milano.