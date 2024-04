Ululati razzisti dalla tribuna contro un giocatore di colore avversario, il Forlì prende le distanze: "Totale dissenso"

Spiacevole episodio durante il match tra Forlì e Victor San Marino, vinto dai biancorossi per 3-0. Durante il match sarebbero partiti degli ululati razzisti da alcuni spettatori della tribuna verso Deme, giocatore di colore avversario, durante il suo ingresso in campo al minuto 56. Il Forlì Football Club, a partire dal proprio presidente Gianfranco Cappelli, esprime "il totale dissenso e distacco dall’episodio di razzismo che si sarebbe verificato sugli spalti dello stadio Morgagni. Siamo infatti pronti a ricordare negli annali la giornata come una domenica di festa. La bella vittoria della squadra in campo affiancata da una splendida cornice, con la gradinata ospiti invasa da oltre 300 bambini e genitori in rappresentanza della scuole elementari coinvolte nel progetto Euronics - Forlì nelle scuole".

"Non solo, sugli spalti anche i ragazzi della casa famiglia Santa Chiara, una delle realtà sociali della nostra città - viene evidenziato --. Una rappresentanza della comunità senegalese invitata allo stadio in seguito ad una delle tante iniziative di inclusione da noi portate avanti. E poi ancora lo stand dell’Avis nel piazzale dello stadio Morgagni per la sensibilizzazione alla donazione di sangue e la fascia arcobaleno donataci dall’associazione Live Onlus che il nostro capitano porta con orgoglio costantemente al braccio. L’ingresso in campo con le due squadre delle squadre del settore giovanili dopo il match day tour nei locali dello stadio e negli spogliatoi, un’esperienza unica nel suo genere che porta i bambini a vivere da vicino le emozioni della partita. Insomma un evento molto più grande della partita in sé, che racchiude tutti i valori che la Società sta costruendo in questi mesi grazie alle iniziative proposte per la gente di Forlì".