Un'altra stagione con il Futball Cava Ronco per Lorenzo Martoni

L'attaccante Lorenzo Martoni vestirà la maglia del Futball Cava Ronco anche per la stagione 2024/2025. Sarà il terzo anno in biancorosso per il giovane classe 2003 che nella sua avventura tra le fila dell’Fcr ha raccolto trenta presenze condite da cinque reti. “Sono davvero contento di aver trovato l’accordo con l’FCR Forlì anche per la prossima stagione. - commenta Martoni - Mi sento molto entusiasta e non vedo l’ora che inizi la preparazione con questa splendida società dove continuerò a dare del mio meglio per affrontare nel migliore dei modi la stagione. Ringrazio molto lo staff e tutta la dirigenza per avermi dato un’ulteriore opportunità".