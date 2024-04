Un derby per ripartire e restare nei playoff, il Forlì ospite del Ravenna. Antonioli: "Senza paura"

Dopo due sconfitte consecutive il Forlì prova a raccogliere i cocci del sogno promozione duramente compromesso e va alla caccia di punti playoff nel derby della via Ravegnana contro un altrettanto lanciatissimo Ravenna; galletti quarti a quota 52 punti mentre i bizantini, secondi a quota 57, inseguono la capolista Carpi distante appena due lunghezze.

"Non partiamo certamente da favoriti questo lo sappiamo contro un avversario in salute e che vorrà fare bottino pieno" ammette il tecnico biancorosso Mauro Antonioli "Noi arriviamo purtroppo reduci da due brutte sconfitte, l'aspetto mentale sarà determinante perché serviranno tanta rabbia e cuore per affrontare questo derby". Sfida importante dunque per l'alta classifica e sentita da ambo le parti con una cornice di pubblico che sicuramente sarà delle migliori: "Il fattore campo sicuramente si farà sentire, noi dovremo essere bravi a caricarci mentalmente e soprattutto a trovare la giusta reazione dopo un periodo negativo". Galletti che finalmente vedono l’infermeria praticamente vuota col solo Maggioli fermo ai box e con mister Antonioli che potrà scegliere gli uomini più in forma da schierare fin dal primo minuto: "Dopo tanto tempo ho tutti i giocatori a disposizione, spero che tutti riescano ad avere la giusta mentalità sia chi giocherà dal primo minuto sia quelli che entreranno dalla panchina perché nelle ultime gare anche i cambi non erano riusciti a dare il giusto contributo" e conclude "Concentriamoci solo su noi stessi e diamo il massimo, solo cosi riusciremo a fare una grande prestazione". Di seguito la lista dei convocati: De Gori, Pezzolato, Zamagni, Checchi, Drudi, Masini, Rossi, Tafa, Visani, Ballardini, Casadio, Gaiola, Greselin, Lolli, Pecci, Prestianni, Babbi, Banfi, Bonandi, Merlonghi, Mosole, Rosso.