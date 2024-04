Una settimana internazionale in Spagna per le giovanili del Futball Cava Ronco con la Copa Jordi

La scorsa settimana ha visto due formazioni giovanili dell'Futball Cava Ronco Forlì, rispettivamente Giovanissimi U14 ed Allievi U17, impegnate nel torneo internazionale Copa Jordi in Spagna. Il cammino dei Giovanissimi U14, guidati dallo staff tecnico composto dall'allenatore Gioacchino Abate, dal Vice Axel Alpi e dall'accompagnatore Domenico Albarano, vede i biancorossi fermarsi ai gironi: impegnati nel gruppo H, nella giornata del 29 Marzo pareggia 0-0 contro i veneti del Vigontina San Paolo FC - B e successivamente viene sconfitta per 0-5 dai padroni di casa del CF Tordera. La squadra ha terminato il girone in ultima posizione con un punto.

Si tolgono, invece, una grande soddisfazione gli Allievi U17 di Mister Fedele Aloè, affiancato dal Vice Amedeo Mambelli e dal Preparatore dei portieri Axel Alpi, che terminano il torneo da quarti classificati. Impegnati nel girone B, nella giornata del 29 Marzo batte 4-2 i veneti del Dueville Calcio ed impatta con il risultato di 1-1 contro i francesi del JSA-CPA. Nei due giorni successivi vince contro la squadra tedesca dell'FC Kleve per 0-2 e viene sconfitta nell'ultima giornata dagli

olandesi dello Sparta AV. La squadra termina, così, il girone in prima posizione con sette punti ed accedendo alle semifinali.



Le condizioni meteorologiche non sono delle migliori e il 31 Marzo è caratterizzato da incessanti piogge che hanno scombussolato il torneo. Nonostante ciò, l'FCR ha giocato sotto una battente pioggia la semifinale contro gli olandesi del VOC (che alla fine ha vinto la competizione). La partita dei biancorossi è stata ottima, ma è arrivata la sconfitta per 2-0. La squadra si è mossa, comunque, bene contro una squadra molto preparata dal punto di vista fisico e tecnico. Le occasioni non sfruttate hanno decretato, così, il passaggio in finale degli olandesi. Nel tardo pomeriggio si è svolta la finale 3°/4° posto su un campo pesante che ha visto i giovani dell'FCR Forlì impattare con il risultato di 0-0. Il regolamento prevedeva direttamente i calci di rigore, dove i ragazzi di Mister Aloè sono stati sconfitti per 3 5 terminando la loro avventura al quarto posto.

"La Copa Jordi è stata un'esperienza bellissima: lo spirito con cui la squadra ha affrontato il torneo è stato perfetto. Sapevamo di incontrare squadre che giocano un buon calcio, ma durante questa stagione siamo cresciuti tantissimo ed eravamo consapevoli di poter fare bella figura .- le parole di Aloè -. Al torneo hanno partecipato ben venti squadre provenienti da quattordici nazioni differenti ed arrivare in fondo non è stato assolutamente facile, ma bisogna assolutamente fare i complimenti ai ragazzi perchè sono stati davvero bravi. Sono molto contento per il quarto posto ottenuto ed orgoglioso di questi ragazzi che in futuro faranno ancora meglio, ne sono sicuro."