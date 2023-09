Eccellenza, tre gare della Futball Cava Ronco vengono anticipate al sabato

La Futball Cava Ronco comunica tre anticipi al sabato di partite del proprio calendario. L'ottava giornata, in casa contro il Pietracuta, si disputerà il 21 ottobre, la sedicesima a Diegaro il 9 dicembre e infine la diciottesima, quando i biancorossi ospiteranno il Bentivoglio, è in programma per il 6 gennaio. Tutte le gare cominceranno alle ore 15. Proprio contro quest'ultima formazione ha esordito la Futball Cava domenica scorsa in campionato, vincendo con un largo 4-1.