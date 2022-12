E' la settimana del derby: un Forlì coi cerotti farà visita al Ravenna

Dopo la schiacciante vittoria di domenica scorsa contro l'Aglianese, il Forlì non ha nemmeno il tempo crogiolarsi sugli allori che all'orizzonte si staglia una di quelle partite che spesso possono valere una stagione; si perché i ragazzi di mister Mattia Graffiedi si troveranno di fronte domenica prossima il Ravenna dell'ex tecnico biancorosso Massimo Gadda. Il derby della via Ravegnana si ripresenta dunque anche in questa stagione ma con gli umori delle due squadre diametralmente opposti. Se in casa bizantina, dopo lo straordinario campionato di anno scorso perso a discapito di un implacabile Rimini, quest'anno le cose sembra non riescano ad ingranare per il verso giusto con l'esonero di mister Serpini e l'arrivo di mister Gadda che però al momento non è riuscito a risvegliare un Ravenna a corrente alternata, dalle parti del "Tullo Morgagni" i galletti forlivesi si sono inaspettatamente apparecchiati alla tavola delle pretendenti al titolo finale tallonando a più riprese la capolista Giana Erminio.

Discorsi ovviamente ancora aperti per tutti visto che siamo ad un terzo di campionato, ma già in queste prime quindici giornate il Forlì ha dimostrando sul campo la bontà della propria rosa, trovandosi poi così invitato al gran ballo dei pretendenti; un ballo che però sta costando caro ai galletti che in termini di infortuni lamentano numerosi assenti. Oltre infatti ad Elia Ballardini e Riccardo Ravaioli che torneranno disponibili solo a gennaio e Nico Manara il cui campionato si può dire terminato per la rottura del crociato destro, anche l'attaccante Alessandro Tascini si va ad aggiungere a questa sfortunata lista. Provvidenziale l'apertura proprio in questi primi giorni di dicembre del mercato di riparazione dove a detta di mister Graffiedi, il Forlì attingerà almeno due attaccanti proprio per colmare le lacune venutasi a creare in queste ultime gare.

Nel frattempo la società del Forlì Calcio ha comunicato l'apertura della vendita dei tagliandi per la gara in programma domenica 4 dicembre ore 14:30. I biglietti per il settore ospiti dello stadio "Bruno Benelli" saranno acquistabili attraverso il circuito online Vivaticket , oppure presso i punti vendita autorizzati: La Caffetteria, Via Ravegnana 146/A e Edicola Bartolucci, Via Seganti 3/A. Sarà possibile acquistare il biglietto del settore ospiti fino alle ore 19:00 di sabato 3 dicembre. Il giorno della gara non sarà possibile acquistare biglietti per dato settore. Questi i prezzi: intero 8 euro, ridotto donne e over 65 6 euro, ridotto under 14 1 euro (abbinato ad un adulto). L'apertura dei previsti è prevista alle 13. Il parcheggio riservato alla tifoseria forlivese sarà in viale Enrico Berlinguer 8 (Parcheggio Confartigianato)