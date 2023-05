Calcio giovanile, a Forlimpopoli il Virtus Faenza si aggiudica la Finale Interprovinciale Under 13 Fair Play

Domenica 14 maggio 2023, presso il Campo Comunale di Forlimpopoli (FC) in via del Tulipano 14, si è disputata la Finale Interprovinciale Under 13 Fair Play. Nel triangolare si sono affrontate: Forlì F.C., Rimini F.C. e il Virtus Faenza, quest'ultima vincendo si è aggiudicata il passaggio del turno e il diritto di giocare la Finale Regionale che si svolgerà domenica 21 maggio 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Bonarelli a Granarolo dell'Emilia.