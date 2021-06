Campionati assoluti italiani, cinque primati personali: Amici nella top ten dei migliori decatleti italiani

E' terminata l'ennesima fatica di Francesco Amici, decatleta forlivese. Ma stavolta il palcoscenico era di quelli che contavano e che rappresentavano il top dell'atletica italiana: i Campionati Italiani Assoluti tenutisi a Rovereto. L'atleta portabandiera della Libertas Atletica Forlì ha rappresentato con onore la sua città e la Romagna intera, nella più importante kermesse nazionale di atletica, raggiungendo l'obiettivo che si era prefissato di confermare i recenti miglioramenti.

Allenato e guidato dall'ex decatleta della nazionale italiana Alberto Donati, Francesco Amici, nella cornice dello Stadio La Quercia di Rovereto, ha lottato come un leone: non si è lasciato intimidire da atleti più anziani ed esperti di lui, non si è lasciato abbattere da due prove sottotono e condizionate dal forte vento nel lungo e nell'asta, ha resistito alla stanchezza, ha superato avversità e fatica, ha lanciato il cuore oltre ogni ostacolo e si è superato ottenendo 5 primati personali concludendo il decathlon al settimo posto col nuovo record personale di 6308 punti.

Per comprendere l'impresa di Amici, bisogna considerare che il decathlon è di certo la specialità più dura e variegata, più completa e complessa dell'intero panorama dell'atletica leggera: bisogna saper correre, saltare e lanciare, essere veloce, forte e resistente. Il decatleta, per eccellere deve essere duttile e preparato tecnicamente in ogni singola disciplina e soprattutto deve avere la capacità di gestire le complesse ripercussioni psicologiche in una gara che si sviluppa nell'arco delle due giornate. E' l'inglese Daley Thompson, uno dei più grandi specialisti del decathlon di tutti i tempi, ad esprimere la complessità della disciplina quando a chi gli chiese cosa vuol dire essere decathleta, con grande ironia rispose: "Praticare il decathlon è come avere dieci amanti, con l'obbligo di renderle tutte felici".

Ecco i risultati dell'atleta forlivese nelle 10 gare: 100 metri piani: tempo 11.40 - punti 774; salto in lungo 6.11 metri ( vento contrario -2.5) - punti 610; getto del peso 11.13 metri - punti 554; salto in alto 1.74 metri - punti 577; 400 metri 51.61 secondi - punti 742; 110 ostacoli 15.90 secondi - punti 744; lancio del disco 32.01 metri - punti 504; salto con l'asta 3.40 metri - punti 457; lancio del giavellotto 54.47 metri - punti 655; e 1500 metri, 4:38.33 minuti - punti 691.