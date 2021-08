Campionati mondiali di acrobazia in aliante Fai, due ori e 1 argento per Luca Bertossio

Due Ori e 1 Argento per il forlivese d’adozione Luca Bertossio. In questa estate 2021 l’Italia continua a ottenere risultati straordinari anche nei cosiddetti “sport minori”

Due Ori e 1 Argento per il forlivese d’adozione Luca Bertossio. In questa estate 2021 l’Italia continua a ottenere risultati straordinari anche nei cosiddetti “sport minori”.

È il caso della 23esima edizione dei campionati mondiali di acrobazia in aliante Fai (Federazione aeronautica internazionale) di Leszno, in Polonia, dove Luca Bertossio ha chiuso al secondo posto assoluto nella categoria “illimitata”, conquistando la medaglia d’argento nella classifica finale, alle spalle del campione ungherese Ferenc Tóth e davanti al russo Vladimir Ilinskiy. Per Bertossio anche 2 medaglie d’oro di specialità, nel “libero conosciuto” e nello “sconosciuto”. Nella classifica a squadre, invece, gli azzurri hanno chiuso al sesto posto.